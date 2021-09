Serie A, Inter-Bologna: probabili formazioni, orario e dove vederla

Venerdì 17 Settembre 2021, 16:48

Messi da parte il pareggio di Genova contro la Sampdoria e la sconfitta al 90' contro il Real Madrid a San Siro, per l'Inter di Simone Inzaghi è tempo di ritrovare la giusta rotta che era stata segnata dalle prime due vittorie in campionato contro Genoa ed Hellas Verona. Ma non sarà così semplice, perché di fronte ci sarà il Bologna e soprattutto Sinisa Mihajlovic, che per i colori nerazzurri si è spesso rivelato un ex sanguinario nei molteplici incroci che ci sono stati in passato. Bologna che, peraltro, non iniziava così bene in campionato da molto tempo, e che ha già messo in classifica sette punti, frutto delle due vittorie contro Hellas Verona e Salernitana, e del pareggio esterno contro l'Atalanta. Il match andrà in scena al Giuseppe Meazza sabato 18 settembre alle ore 18 e sarà diretto dal fischietto pugliese Giovanni Ayroldi. Ecco le probabili formazioni.

Inter-Bologna, le probabili formazioni

Dovrebbero esserci molte novità nell'11 titolare dell'Inter, visti i molti impegni che dalla scorsa domenica riempiranno le prossime settimane del club nerazzurro. In attacco per la prima volta in stagione dovrebbe esserci titolare Joaquin Correa, che ha già giocato in tre partite (segnano due reti) ma sempre alzandosi in corsa dalla panchina. A fare coppia con lui, nell'insolito ruolo di prima punta, ci sarà Lautaro Martinez, che farà rifiatare Dzeko in quella posizione. A centrocampo due cambi: Vidal, apparso più convincente della passata stagione, dovrebbe dare un turno di riposo a Calhanoglu, in ombra contro i Galacticos, e lo stesso dovrebbe fare Dumfries con Darmian, nel tentativo di convincere appieno Inzaghi e imporsi come l'erede di Hakimi. Dovrebbe fermarsi nuovamente Bastoni, al cui posto ci sarà D'Ambrosio, per cautelizzarsi dalla possibilità di una recidiva all'infortunio che lo ha tenuto fermo contro la Sampdoria.

Non ci dovrebbero essere molti cambi invece nel Bologna di Mihajlovic, che presenterà almeno 10/11 della formazione che è scesa in campo dal primo minuto contro il Verona nella scorsa giornata. L'unico avvicendemento dovrebbe esserci sulla trequarti, dove al fianco di Orsolini e Soriano non ci sarà Barrow ma Sansone. Arnautovic dovrebbe prendere posto in attacco come unica punta, mentre la diga centrale sarà formata come di consueto da Dominguez e da Svanberg, che contro l'Hellas ha messo a segno anche la prima rete di stagione. Tra i pali Skorupski, coppia di centrali Medel-Bonifazi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 33 D'Ambrosio; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 19 Correa. All. Simone Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic. All. Sinisa Mihajlovic

Dove vederla in tv e streaming

Inter-Bologna è un'esclusiva Dazn, pertanto sarà visibile da desktop al sito ufficiale del colosso britannico o sull'app ufficiale se la si vuole guardare da device mobili (smartphone, tablet, ecc.).