Inter-Bayern Monaco, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

É tempo di Champions League anche per L'Inter di Simone Inzaghi. Stasera alle 21 i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro nella loro sfida di esordio contro il Bayern Monaco. Il tecnico in conferenza stampa alla vigilia ha dichiarato di voler voltare pagina ad ogni costo: «Conosciamo il Bayern e la sua forza. Il girone è molto competitivo, deve essere un’opportunità dopo la delusione del derby». I campioni di Germania, reduci dal pareggio per 1-1 in casa dell'Union Berlino nell'ultima giornata di Bundesliga, si faranno trovare pronti. Per l'allenatore dei bavaresi Julian Nagelsmann sarà la prima volta a San Siro: «Sono felice di poter giocare in questo stadio, pieno di storia. Sappiamo che la prima non è decisiva, ma vogliamo iniziare nel migliore dei modi».

Inter, Inzaghi: «Il Bayern è una grande opportunità». Calhanoglu: «Il derby? Doloroso»

Inter-Bayern, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Muller, Sané; Mané. Allenatore: Nagelsmann.

Dove vederla

Inter-Bayern Monaco sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252). In streaming la partita sarà visibile anche su Now Tv, su Infinity+ e sull'app SkyGo.