Inter, Inzaghi: «Il Bayern è una grande opportunità». Calhanoglu: «Il derby? Doloroso»

Dopo la sconfitta nel derby, l’Inter riparte dal Bayern Monaco, dalla Champions. Una sfida che ricorda i felici anni del Triplete 2010 (finale di Madrid vinta 2-0 dai nerazzurri di José Mourinho), ma che oggi rappresenta il match per cercare una svolta in questa stagione. «Conosciamo il Bayern e la sua forza. Il girone è molto, molto competitivo, deve essere un’opportunità dopo la delusione del derby», le prime parole di Simone Inzaghi in conferenza. E ancora: «Ho dubbi sulla formazione, manca un allenamento. Sappiamo che dobbiamo fare 10 punti in questo girone. È più difficile rispetto la scorsa stagione».

Per i nerazzurri è una grande occasione per ripartire: «Le sconfitte devono diventare delle opportunità. Contro il Milan ci sono stati momenti in cui abbiamo fatto meglio, ma siamo riusciti solo a fare due gol. Fino al pari eravamo in controllo, poi abbiamo avuto un passaggio a vuoto e sul 3-2 avremmo meritato il pari per quanto creato. In questo momento è così, dobbiamo lavorare di più, io in primis». E su Handanovic, Inzaghi ha concluso: «Si cerca sempre il colpevole, io sono il principale colpevole. Il campionato sta andando a rilento, non solo noi ma anche le altre candidate vanno a ritmi più bassi. Ora bisogna guardare partita dopo partita, sia al video che in campo. Tutti dobbiamo migliorare. Chi è più pericoloso tra Mané e Lewandowski? Mané lo abbiamo incontrato contro il Liverpool, è un giocatore con intensità pazzesca, che ti colpisce, in entrambe le fasi. Lewa è un grandissimo giocatore».

Accanto al tecnico nerazzurro, Calhanoglu. Pronto a ripartire dopo il ko col Milan: «Dobbiamo ripartire subito, non abbiamo giorni per rilassarci. Abbiamo già analizzato l’ultima partita. Abbiamo perso il derby per nostri errori ma siamo già motivati perché in Champions c’è un altro livello e dobbiamo essere pronti. Dobbiamo essere in campo uniti. Il derby è stato doloroso, non ne parlo più perché mi dà fastidio», le parole del centrocampista turco.