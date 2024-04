Infortunio Szczesny, probabile frattura delle ossa nasali: come sta e quante partite salta

Torino-Juventus si è conclusa 0-0 con i tifosi bianconeri che non hanno gradito il punteggio finale nel Derby della Mole. A rendere angora più amara la serata è stato l'infortunio di Wojcech Szczesny che è comunque rimasto in campo. Il portiere polacco è rimasto a terra dopo un calcio d'angolo in cui ha ricevuto un colpo al volto da Masina.

Le condizioni di Szczesny

Gli esami strumentali svolti al termine della partita hanno evidenziato una possibile rottura delle ossa nasali da parte dell'ex Roma, che ha subito un brutto colpo nello scontro in area con Masina in area. Dopo il colpo, l'estremo difensore era rimasto a terra con le mani sul volto insanguinato, costringendo l'arbitro a fermare il gioco.

Attimi di apprensione con la panchina bianconera che ha fatto scaldare subito Perin. Szczesny, però, ha deciso di rimanere in campo visto che mancavano pochi minuti al triplice fischio.

Quante partite salta

Non è ancora chiaro quante partite salterà Wojciech Szczesny. Il portiere polacco potrebbe saltare la prossima partita della Juventus contro il Cagliari, ma tutto dipende dall'entità dell'infortunio. In caso, il numero 1 della Juventus potrebbe anche scendere in campo con una mascherina che gli proteggerà il volto simile a quella che usa Osimhen. L'ipotesi che non salti partite non è da escludere.