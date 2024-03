Infortunio Koopmeiners, in dubbio per Napoli-Atalanta: le condizioni e quante partite salta

La sosta per le nazionali continua a mietere vittime tra i calciatori della Serie A con tanti proagonisti del nostro campionato che si sono fermati. L'ultimo in orine cronologico è Teun Koopmeiners, centrocampista e stella dell'Atalanta che fino a oggi ha segnato 10 reti e fornito tre assist nella massima serie italiana. Il numero 7 era impegnato con l'Olanda ed è sceso in campo contro la Scozia in cui ha rimediato un problema fisico che lo costringe a fermarsi. A riportarlo è la stessa federcalcio dei Paesi Bassi, che ha emanato un comuniato ufficiale sui propri canali social.

Infortunio Koopmeiners: il comunicato

Niente trasferta a Francoforte, così si legge nella nota ufficiale dell'Olanda: «Teun Koopmeiners non andrà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista si è infortunato contro la Scozia e non sarà in grado di recuperare in tempo per la partita contro la Germania».

Sono bastati solo 8 minuti più recupero all'ex Az Alkmaar per fermarsi nella partita con la Scozia dopo essere subentrato a Wijnaldum. Per ora, come riporta Sky Sport, sembra essere solo una contusione quella che impedirà a Teun di unirsi ai prossimi impegni della nazionale, ma nei prossimi giorni si sottoporrà a esami strumentali per fare luce sulle sue condizioni. In dubbio c'è la partita con il Napoli del prossimo fine settimana, ma in caso sia confermata la contusione, allora potrebbe anche rientrare per la 30ª giornata o al massimo in quella successiva.