Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni: Zaccagni recupera, Immobile in panchina. Castellanos sfida Berardi

La Lazio ha terminato anche la rifinitura in ottica Sassuolo e adesso è davvero pronta per la ripartenza post Nazionali. Sarri oggi aveva bisogno di ritrovare altri due tasselli importanti e così è stato. Vecino si è allenato regolarmente col gruppo dopo l'assenza di ieri. Provedel invece dopo una prima parte di seduta differenziata ha chiuso l'allenamento svolgendo le prove tattiche e gli schemi su palla inattiva. L'estremo difensore stringerà i denti, anche se non è riuscito ancora a smaltire del tutto il fastidio al fianco destro rimediato in Scozia. Si prospetta una grande spinta per i biancocelesti visto che sono attesi oltre 3mila sostenitori laziali al Mapei Stadium.

Salvo sorprese ci sarà perciò Provedel tra i pali del 4-3-3 di Sarri che difficilmente presenterà modifiche rispetto alla sfida con l'Atalanta. Sulle fasce della difesa spazio Marusic e Hysaj, mentre al centro Casale e Patric saranno in ballottaggio per affiancare Romagnoli. In mezzo al campo Rovella procede verso un'altra chance dal 1' in cabina di regia e a quel punto potrebbero rivedersi Guendouzi e ovviamente Luis Alberto ai suoi lati. Davanti infine dopo il recupero dell'altro ieri Zaccagni è atteso regolarmente sull'out mancino. A destra toccherà a Felipe Anderson, mentre davanti Castellanos intravede la terza presenza di fila dal 1' in campionato viste le condizioni precarie di Immobile. Dionisi dal canto suo ha recuperato Toljan e spera nel rientro di Matheus Henrique a centrocampo. In caso contrario toccherà a Racic. Le speranze davanti come sempre saranno affidate perlopiù a Berardi.

Probabili formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All.: Dionisi.

Indisponibili: Viti, Alvarez.

Diffidati: -

Squalificati:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Martusciello.

Indisponibili: -

Diffidati: -

Squalificati: Sarri.