Diretta Ucraina-Italia, dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

Dopo il successo con la Macedonia del Nord, l'Italia vede avvicinarsi la qualificazione agli Europei del 202 Agli azzurri basta anche il pari contro l'Ucraina per chiudere al secondo posto il girone e staccare il pass per la Germania. Spalletti potrebbe lanciare Scamacca al posto di Raspadori nel tridente con Chiesa e Berardi, in difesa rientra Di Lorenzo dopo il turno di squalifica, confermati Gatti, Acerbi e Dimarco. Regia affidata a Cristante, Barella e Frattesi mezzali. L'Ucraina risponde con il 4-2-3-1 affidando a Dovbyk il peso dell'attacco. Konoplya e Mykolenko esterni difensivi ai lati di Zabarnyi e Krivstov davanti al portiere Bushchan. In mezzo al campo Stepanenko e Zinchenko con Yarmolenko, Sudakov e Tsygankov sulla trequarti.

Segui Ucraina-Italia in diretta

Dove vedere Ucraina-Italia in diretta tv

Probabili formazioni Ucraina-Italia

La sfida tra Ucraina e Italia, valevole per le qualificazioni a EURO 2024, sarà trasmessa in chiaro su Rai Uno e anche in streaming su Rai Play. In quest'ultimo caso gli spettatori potranno accedere all'applicazione attraverso pc, smartphone, tablet.Ucraina (4-2-3-1) – Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Krivstov, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Sudakov, Tsygankov; Dovbyk. Ct: Rebrov Italia (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, Chiesa. CT Spalletti