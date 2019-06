Reyes morto in un incidente stradale: l'ex calciatore di Siviglia, Real e Arsenal aveva 35 anni. Morto anche il cugino Jonathan in auto con lui

Ultimo aggiornamento: 15:06

Una tragica notizia scuote il mondo del calcio: è morto Josè Antonio, coinvolto in un incidente stradale . Lo si apprende da un tweet del Siviglia, squadra che lanciò il centrocampista diventato poi una stella con le maglie di Real Madrid e Arsenal. Reyes avrebbe compiuto 36 anni il prossimo 1° settembre.La tregedia è avvenuta stamattina alle 11.40 sull'autostrada A-376 che collega Siviglia a Utrera, la sua città di origine. Il veicolo su cui viaggiava il calciatore, di ritorno da Almendralejo dove si era allenato, si è incendiato. Nell'incidente è morto anche suo cugino Jonathan.Reyes debuttò nel Siviglia nel 1999. Nel 2004 passo all'Arsenal e con la maglia dei Gunners ha vinto una Premier, una Community Shield e una FA Cup, primo giocatore spagnolo a vincere il campionato inglese. Successivamente giocò nel Real Madrid, vincendo la Liga.Lasciate le Merengues, Reyes giocò con i rivali cittadini dell'Atletico Madrid per poi andare in Portogallo al Benfica e tornare quindi al Siviglia dove vince tre Europa League (quattro con quella alzata con la maglia dell'Atletico, un record). Nel suo curriculum anche le maglie di Espanyol, Cordoba e quella cinese dello Xinjiang indossata solo per qualche mese. Il ritorno in Liga nell'Extremadura, con il quale quest'anno aveva conquistato la salvezza. Mancino naturale, con la maglia della Spagna Reyes ha collezionato 21 presenze e 4 reti.