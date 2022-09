Italia-Inghilterra, Immobile non convocato: per l'attaccante infortunio muscolare

Ciro Immobile non convocato per Italia-Inghilterra. L'attaccante della Lazio è stato escluso dalla lista dei 23 che prenderanno parte al match valido per la Nations League: per lui si parla di un risentimento al bicipite femorale. Domani Immobile sarà sottoposto a risonanza magnetica, anche in ottica della sfida con l'Ungheria. Gli altri esclusi dall'elenco per la partita con gli inglesi sono Tonali (ancora non al meglio), Provedel, Mazzocchi, Gatti e Cancellieri.

Italia-Inghilterra, i 23 convocati per la partita

Portieri: Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Vicario (Empoli)

Difensori: Acerbi (Inter), Bastoni (Inter), Bonucci (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Emerson (West Ham), Luiz Felipe (Betis Siviglia), Toloi (Atalanta)

Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Salvatore Eposito (Spal), Pobega (Milan), Frattesi (Sassuolo)

Attaccanti: Gnonto (Leeds), Grifo (Friburgo), Gabbiadini (Sampdoria), Raspadori (Napoli), Scamacca (West Ham), Zerbin (Napoli)