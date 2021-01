Tante le offerte dall'estero per il Papu Gomez, finito nel mirino del Siviglia e del Cincinnati. La società spagnola, in particolare, ha intenzioni serie. Ha messo sul piatto una proposta sugli 8 milioni e, da quanto trapela, è pronta a intensificare i contatti nei prossimi giorni. Ma Gomez prende tempo. Vuole capire se l'Atalanta, che ha deciso di respingere offerte da concorrenti per la Champions League, cambierà posizione. Il fantasista argentino sogna infatti ancora la maglia di una squadra in Champions League. Scartata al momento la Fiorentina, il Papu vorrebbe trasferirsi all'Inter, con cui ha avuto dei contatti anche recentemente, o alla Juventus. C'è stato un confronto anche con la Roma. Ma la chiacchierata non ha prodotto i risultati sperati, visto che a Trigoria non vogliono investire cifre importanti per un altro over 30. Intanto, si avvicina l'addio di Llorente. L'attaccante spagnolo è sul taccuino dell'Udinese, della Juventus e di un'altra società estera. Con il rientro di Osimhen, può finalmente lasciare la Campania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA