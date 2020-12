Il ricordo di Varriale: "Paolo Rossi eroe italiano. Bello andare in trasferta con lui"

"Purtroppo è toccato a me dare la notizia". Enrico Varriale è affranto come tutti per la scomparsa di Paolo Rossi: "Se ne va un eroe italiano, sempre disponibile e sorridente con tutti". Varriale ha lavorato con Paolo Rossi in Rai: "Ovviamente prima sono stato suo tifoso, ci ha trascinato alla vittoria del Mondiale nel 1982, poi abbiamo cominciato a frequentarci per motivi lavorativi. Abbiamo avuto modo di conoscerci bene già durante il Mondiale in Germania nel 2006. Lui era con Sky, ma ci trovavamo spesso a cena a Casa Azzurri, poi ho avuto la fortuna di poter stare accanto a Paolo in Rai. Era un nostro opinionista. Era bello andare con lui in trasferta durante le partite della nazionale, lo conoscevano tutti. È stato un simbolo del nostro calcio. Ricordo una volta in un ristorante in Armenia: aveva una camicia simile ai camerieri del ristorante e fece la foto con tutti dimostrando grande simpatia".

Ultimo aggiornamento: 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA