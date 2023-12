Il primo provvedimento annunciato da Lotito: col Genoa può restare fuori Vecino

L'1-0 risicato col Cagliari non è andato giù nemmeno a Lotito: «I tifosi hanno ragione a fischiare perché non si può vincere in 10 contro 11 in quel modo. Non c'entra nulla il tecnico. E ora va preso qualche provvedimento», ci aveva detto ieri pomeriggio. Arrivati a questo punto, certi vizi del passato devono essere cancellati una volta per tutte, bisogna dare dei segnali prima che sia troppo tardi, sabato non sono piaciuti alcuni ingressi quasi contro voglia, col freno a mano tirato. Sicuramente la Champions toglie energie mentali e fisiche, questa squadra fatica a reggere i ritmi del doppio impegno. Ma per esempio Vecino era riposato, non aveva giocato contro il Celtic Glasgow. L'uruguagio si sarebbe allenato a parte stamattina, ha saltato la rifinitura di questo pomeriggio. Secondo le nostre indiscrezioni, alla base non ci sarebbe nessun infortunio, ma motivi disciplinari per i quali la società potrebbe decidere di escluderlo dai convocati per gli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa, domani sera alle 21.