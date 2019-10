Il Frosinone pareggia a Salerno allo scadere, il Cittadella passa facilmente a Cremona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allo scadere, il Frosinone pareggia e impedisce alla Salernitana di restare sola in testa. Sorprende il Cittadella, vincendo a Cremona.1-1: 31’ Klyine (S) rig, 50’ st Capuano.I ciociari iniziano bene, con Novakovich (Micai salva) e con un’incursione di Gori, il 3-5-2 di Nesta è più convincente rispetto al 4-3-1-2. Il portiere campano si oppone a Ciano. Il vantaggio per la squadra di Ventura su angolo di Maistro, Gori chiede il fallo: tocca con il braccio e in effetti era disturbato da Karo, il Var avrebbe forse fatto cambiare idea all’arbitro. Invece è rigore più seconda ammonizione, per Gori, il Frosinone si ritrova così a inseguire, perchè dal dischetto Klyine realizza la terza rete stagionale. Nesta prosegue con il 4-4-1, Ciano fa l’esterno e su punizione impegna Micai.Gli attacchi del Frosinone proseguono nella ripresa, anche con l’uomo in meno, e sempre con Ciano, da anni da serie A. Caro, invece, manca il raddoppio da distanza ravvicinata. Brighenti da fuori sollecita ancora Micai, che salva anche su Ciano.Il pareggio è strameritato. Brighenti centra da sinistra, il tocco ravvicinato favorisce Capuano, in gol alla 200^ partita fra i professionisti. Nesta da calciatore segnò il primo gol della carriera contro il Frosinone, all’Arechi puntella la sua panchina.0-2: 2’ pt Luppi, 36’ st Diaw.Il vantaggio granata è su cross da destra di Diaw, Luppi sul primo palo infila. La Cremo fatica a reagire, Valzania ferma fallosamente Benedetti che si stava involando e al 28’ subisce la seconda ammonizione, entrando in maniera scomposta su Diaw. Il Cittadella limita i rischi e raddoppia grazie al cross basso di Bussaglia, Ravaglia manca la presa, Vrioni appena entrato serve Diaw che conclude di tacco a porta vuota. I grigiorossi venivano da 3 risultati utili, subiscono la prima sconfitta allo Zini, il possesso palla degli uomini di Venturato è convincente, sono tornati ai livelli dei playoff.