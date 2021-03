Il Chelsea vince ad Anfield: 0-1. Successi anche per Ancelotti e Mourinho

Il Chelsea espugna Anfield, con ampio merito, vincendo 1-0. La partita la decide la rete di Mount a pochi minuti dalla fine del primo tempo: pallone recuperato a sinistra, superato Fabinho in velocità prendendosi lo spazio centrale, e destro chirurgico sul secondo palo a battere Alisson. Gol bellissimo e pesante per il centravanti di Tuchel. E per il Liverpool è la quinta sconfitta in casa in Premier League, non era mai successo nella storia del club. Le assenze erano pesanti per Klopp, ma questo non può giustificare una prova scialba con nemmeno un tiro nello specchio della porta. Per Mendy è stata solamente ordinaria amministrazione, cosa diversa per il collega brasiliano dall’altra parte, perché Alisson si è dovuto superare diverse volte, l’ultima su Werner lanciato a rete dal mattatore di serata. Proprio il tedesco, al 25’, si è visto annullare un gol per un fuorigioco millimetrico segnalato dal Var. Ma che l’andazzo della gara sarebbe stato quello visto si è capito subito: troppo forte il Chelsea in questo momento per una squadra, il Liverpool, che nel 2021 ha perso 6 partire su 10 disputate e che è riuscita solamente contro il Lipsia a regalarsi una serata importante. Klopp – che ormai non guarda nemmeno il Manchester City capolista – è fuori stasera dalla zona Europa. La zona Champions League è lontana quattro lunghezze. Ma potrebbero essere di più visto che diverse squadre, lì davanti, hanno una gara in meno.

EVERTON E TOTTENHAM OK

Una di queste è l’Everton di Carlo Ancelotti, che è a un solo punto dal Chelsea che occupa l’ultimo posto disponibile per la Champions, e che oggi ha battuto 0-1 il West Brom. Decide Richarlison nella ripresa con il quarto gol consecutivo in campionato. Nell’altra gara di serata vittoria anche del Tottenham sul campo del Fulham: decisiva l’autorete di Adarabioyo propiziata da Dele Alli.

