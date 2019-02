Icardi, Wanda Nara parlante? Appuntamento in tv

Il silenzio è stato assordante, ma sta per finire. Domenica, appuntamento in tv per la replica tanto attesa. Wanda Nara non cambia i suoi programmi e dà appuntamento a tutti, con un post su Twitter, a domenica sera per una nuova puntata di Tiki Taka, trasmissione che la vede impegnata come opinionista. La moglie e agente di Icardi, nonostante l'Inter abbia tolto la fascia di capitano all'argentino proprio per ciò che accade intorno al giocatore, non fa passi indietro: «Si torna al lavoro!! Vi aspetto tutti come sempre», scrive. Intanto l'attaccante nel primo pomeriggio si è brevemente confrontato con i dirigenti ad Appiano, dopo aver svolto lavoro personalizzato. «Secondo giorno di fisioterapia» scrive Icardi su Instagram. Per l'Inter, comunque, era convocabile per la trasferta di Vienna e sta svolgendo una terapia cui si sottopongono gran parte dei giocatori.





