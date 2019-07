Icardi aspetta la Juventus. L'Inter da Lukaku. Napoli, non solo James: c’è anche Correa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi ex, col futuro sempre più intrecciato. Prosegue la strana estate die Edin: tre bomber in ritiro con le rispettive squadre ma con indosso una maglia che toglieranno a breve, per motivi e volontà diverse. Il primo, infatti, preferirebbe restare, per provare a rinascere proprio con Maurizio Sarri in panchina, dopo un’annata in chiaroscuro al Milan e al Chelsea. Ma la Juventus non cambia idea: nell’ottica di un rinnovamento della rosa, il Pipita dovrà lasciare spazio ad una punta più giovane, come per esempio Mauro Icardi. Oggi, in occasione delle visite mediche, l’attaccante 31enne è stato accolto dai tifosi che gli chiedevano di rimanere. Lui ha ringraziato regalando tanti sorrisi e numerosi scatti. Sono giorni particolari anche per l’ex capitano nerazzurro, ai margini della squadra di Conte. Il suo desiderio sarebbe quello di proseguire l’avventura a Milano. Ma, allo stesso tempo, resta in contatto con la Juventus, che lavora per ingaggiarlo a dei costi contenuti. E Lukaku? Nelle prossime ore il ds Ausilio incontrerà lo United per discutere del cartellino del belga, valutato 70 milioni di euro.Attese novità di mercato anche a, dove il ds Giuntoli prosegue l'operazione per James Rodriguez e Angel Correa. Il blitz a Madrid del direttore sportivo azzurro è servito infatti anche per impostare la trattativa per l’argentino dell’Atletico.