15 Maggio 2021

di Stefano Carina

Per molti sarà il derby d’addio. Per Ibanez, convocato dalla nazionale olimpica, quello delle rivincite. Il 3-0 dell’andata, giocata di venerdì, porta soprattutto il suo marchio. In negativo però. Lo scivolone che permette a Lazzari di sopraffarlo, regalando a Immobile la palla del vantaggio, dà il via al suo black friday personale. Più che di sconti, il brasiliano è in vena di veri e propri regali. Non pago, sul 2-0 viene bruciato in velocità dal solito Lazzari che cade, si rialza e permette a Luis Alberto il facile raddoppio. Una serataccia è dir poco. Ma il peggio deve ancora arrivare. Perché l’idiozia e la maleducazione che alberga nei social, si riversa su di lui. Roger è così costretto a chiudere i propri profili, subissato dagli insulti. Ora ha la possibilità di rifarsi. Verrà preferito a Kumbulla e stavolta non dovrà occuparsi dello spauracchio Lazzari. Giocando a quattro si dividerà con Mancini il compito di marcare Immobile. Di certo non una passeggiata ma nell’uno contro uno, spesso il brasiliano si esalta. Se quella di questa sera è una partita che sposta poco nella classifica dei giallorossi, potrebbe invece farlo nelle valutazioni di Mourinho. Ibanez vuole tenersi stretta la Roma che a sua volta non vuole abdicare dall’idea della green-line, nemmeno con lo Special One. In tal senso, occhi puntati su Begic, centrocampista classe 2003 del Gorica: 3 gol nel campionato sloveno, è in scadenza a giugno.