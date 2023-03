Derby, tifosi inferociti: «Non fate giocare i derby a Ibanez», «Basta risse», «Gli arbitri ce la vogliono far pagare»

«Le partite non si vincono urlando, ma tirando in porta», «La Roma ha cercato di “imbastardire” il derby». Alcuni tifosi romanisti sono stanchi delle continue risse in campo che non portano punti ma solo squalifiche e tanto nervosismo. Addirittura, c’è chi insinua che sia un metodo per tenere calma la piazza: «Lo fanno per dare l’impressione che ci tengono, ma alla fine i risultati sono gli stessi del passato». Insomma, l’atteggiamento da “bulli” di alcuni componenti della squadra e della panchina non appaga più i tifosi della Roma che in queste ore si stanno sfogando su social e radio. Grida, atteggiamenti minacciosi, falli gratuiti, calci a giocatori a terra e comportamenti provocatori hanno portato squalifiche, processi sportivi e multe salate. Insomma, mettere pressione ad arbitri e avversarsi non è poi così conveniente: 15 giornate di squalifica totali di cui 13 a componenti della panchina e 2 a giocatori per comportamenti anti-sportivi.

E i giallorossi sono ancora in attesa di sapere cosa deciderà il giudice sportivo per Cristante e Mourinho protagonisti di due risse nel derby di ieri: «Questo è l'effetto Mourinho, caricare oltre il limite massimo i giocatori prima di una gara importante, sperando di coprire il vuoto di gioco che da due anni caratterizza la Roma», «Ma sempre con gli arbitri ce la prendiamo? Abbiamo un gioco che lascia a desiderare. Li avesse persi Fonseca tre derby già stava in Russia». Protagonista del post derby Roger Ibanez che si è fatto espellere al minuto 32: «È la terza volta che compromette un derby», «Mi auguro di non vederlo mai più», «Non può giocare partite di questo tipo». Infine, l’arbitro colpevole secondo alcuni tifosi di aver assegnato con estrema facilità i cartellini gialli ai calciatori della Roma: «Una gestione da due in pagella», «Nel primo fallo di Ibanez l'arbitro lo doveva ammonire verbalmente così esaspera gli animi, la seconda ammonizione ci sta», «Ci fanno ancora pagare la lite tra Mourinho e Serra», «Savic due falli e niente giallo. La classe arbitrale con il Var non può inventare rigori ma deve vendicare Serra e lo fa in questo modo».