Higuain-Chelsea, il Milan tratta Piatek. Il Cagliari blocca Barella, ma è sfida Napoli-Inter

Higuain al Chelsea, ci siamo quasi. Tutti i protagonisti coinvolti nell'affare vogliono arrivare a dama, nelle prossime ore la Juventus parlerà nuovamente con il Chelsea per provare a definire la formula del trasferimento (prestito oneroso di 6 mesi o 18 con riscatto, al raggiungimento di determinati obiettivi). La volontà dell'argentino del resto è chiara da tempo. E non sono attesi dietrofront. L'ex bianconero si è sentito scaricato: non è disposto a rimanere in una squadra che non può garantirgli il riscatto a giugno. Ecco che il Milan ha concentrato le proprie attenzioni sui sostituti. Come è noto, Piatek resta la prima scelta con Morata piano B: sul centravanti spagnolo è in pressing l'Atletico Madrid. Non solo bomber, il club rossonero cerca anche un attaccante esterno e un centrocampista.A proposito di rinforzi in mezzo al campo, Napoli e Inter non mollano Nicolò Barella. Il talento classe '97, bloccato dal Cagliari, è un obiettivo per giugno, ma gli azzurri cercheranno di anticipare l'affare in caso di offerta monstre del Psg per Allan. Il Chelsea appare al momento più defilato: i Blues stanno trattando Leandro Paredes dello Zenit.