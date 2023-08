Henry torna in panchina: è il nuovo allenatore della Francia Under 21

Thierry Henry torna in panchina. L'ex fuoriclasse di Arsenal e Barcellona è stato nominato dalla Federazione francese nuovo allenatore della Francia Under 21. Henry guiderà quindi i transalpini alle Olimpiadi di Parigi, in programma dal 24 luglio all'11 agosto del 2024.

A 46 anni, l'ex attaccante dei Blues, che ha collezionato 123 presenze e 51 gol con la Nazionale maggiore francese torna quindi in panchina dopo aver allenato il Monaco, tra il 2018 e il 2019, il Montreal, dal 2019 al 2021.

L'ultima esperienza risale all'agosto del 2021, quando è stato nominato vice allenatore del Belgio di Roberto Martinez.

Thierry Henry nommé sélectionneur de l'équipe de France Espoirs



INFO L'Équipe. Le comité exécutif de la FFF a acté lundi l'arrivée de l'ancien buteur des Bleus à la tête des Espoirs. Thierry Henry mènera ainsi l'équipe de France aux JO de Paris 2024 https://t.co/vG0uaYakSV pic.twitter.com/ob3JodyXvy — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 21, 2023

L'esperienza con i Diavoli Rossi si è conclusa nel dicembre del 2022 e nell'agosto dello stesso anno Henry ha deciso di investire anche nel calcio italiano, acquistando alcune quote del Como.