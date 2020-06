Hakimi-Inter, prenotate le visite mediche. Juventus: Arthur sbarca a Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Programma rispettato. Oggi l'Inter ha definito gli ultimi dettagli con ilper il trasferimento dia Milano. Si tratta di un affare da circa 40 milioni di euro più 5 di bonus, che non prevede una clausola di recompra in favore delle merengues. Per l'esterno marocchino, atteso lunedì in Italia per le visite mediche, è pronto invece un contratto da 5 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Attualmente in prestito al Borussia Dortmund, il forte laterale classe '98 ha voluto fortemente l'Inter. E proprio grazie al suo desiderio, l'ad Marotta è riuscito prima battere la concorrenza del City e del, poi ad ottenere uno sconto importante dal presidente Perez.Controlli di rito anche per, protagonisti dello scambio sull'asse. Il centrocampista brasiliano, neo bianconero, è atteso domenica al 'J Medical' per svolgere le visite mediche, prima di legarsi ufficialmente ai Campioni d'Italia. Programma identico per il bosniaco: nessun volo per la Spagna ma test a Torino, come da accordi tra le due società.