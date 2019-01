Razzismo, Gravina: «Non può essere l'arbitro a decidere lo stop»

«Possibilità per gli arbitri di sospendere le gare in caso di cori razzisti? L'arbitro non ha nessuna discrezione, esiste un provvedimento chiaro: l'arbitro non è in grado di poter valutare i rischi collegati a una sospensione di una gara come impatto sul mantenimento dell'ordine pubblico». Lo dice il presidente della Figc, al termine dell'incontro con le componenti federali che precede il tavolo tecnico convocato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su violenza e razzismo nel calcio. «È qualcosa che va avanti da più di quindici anni ed è una discussione che puntualmente si ripresenta -aggiunge Gravina lasciando la sede della Figc-. E il ministero ha sempre detto che è di sua competenza». © RIPRODUZIONE RISERVATA