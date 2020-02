Gent, Odjidja-Ofoe: «Contro la Roma servirà concentrazione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla vigilia del match di Europa League contro la, ilmanda a parlare in conferenza stampa il suo capitano: «Sappiamo che le competizioni europee sono speciali, diverse dal campionato. Ci teniamo molto, vogliamo continuare su questa strada, vivere una bella serata e tornare a casa con un buon risultato». Ecco la conferenza stampa integrale.. «È una partita che abbiamo seguito quella tra Wolfsberger e Roma, hanno giocato un buon match ma non c’è stata nessuna informazione dettagliata».«Sappiamo che le competizioni europee sono speciali, diverse dal campionato. Ci teniamo molto, vogliamo continuare su questa strada, vivere una bella serata e tornare a casa con un buon risultato».«LaJuventus è una squadra fortissima e offensiva, ti devi adattare alle caratteristiche dell’avversario. Dovremo fare la nostra partita concentrati per 90 minuti e sfruttare le occasioni».