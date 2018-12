Milan, Gattuso vuole espugnare il Pireo: «Sfida fondamentale per la società»

Ultimo aggiornamento: 19:50

Il Milan ha un piede nei sedicesimi di finale. Per passare non deve perdere 2-0, 3-1 o con tre gol di scarto in casa dell’Olympiacos. «Sfida fondamentale per la società».«Fondamentale per la società e per tutti noi. Troveremo un ambiente caldo, dovremo gare una gara a livello tecnico e tattico, oltre che mentale».«Se conta la mia? Devo trasmettere per conoscenza, per come bisogna affrontare la partita. Bisogna vedere i giocatori e capire le loro caratteristiche, non posso pensare di mettere le mie caratteristiche nella testa dei giocatori perché ognuno di loro è diverso, e non tutti hanno bisogno della mia grinta».«Ha dei fastidi, domani lo valutiamo e vediamo se può scendere in campo, a livello strumentale non ha niente di grave».. «Tiene molto a questo sport. Vedere un ragazzo rammaricarsi per un gol sbagliato è molto bello perché vuol dire che ci tiene».. «Lo vorrei vedere più coinvolto nel gioco, voglio da lui qualche movimento senza palla e qualche inserimento in area in più. Sono felice, però, per come si è ambientato».. «A livello europeo è una delle migliori squadre per possesso palla, non dobbiamo sottovalutarli. Non dobbiamo ragionare all’italiana e provare il contropiede e non dobbiamo quindi pensare solo a difenderci. Voglio vedere personalità».. «Sicuramente qualcosa faremo, ma ci sono dei paletti a livello finanziario, ma non devo pensare a chi arriva o non arriva».«Dispiace ma ora Europa League diventa più affascinante con Napoli e Inter ai sedicesimi».