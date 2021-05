Football Rock Live, Beppe Marotta e Igli Tare diventano rockstar

Ci sarà da divertirsi a Football Rock Live, il primo mega concerto-evento che riunirà il prossimo 24 agosto all’Arena Civica di Milano, sullo stesso palco calciatori e cantanti. Un concerto dove i protagonisti saranno i calciatori e qualche suo dirigente che dovrà abbandonare giacca e cravatta per una sera e prendere in mano un microfono per scatenarsi sul palco come delle vere rockstar

A salire sul palco per cantare ci saranno Beppe Marotta e anche Igli Tare. Ma non mancheranno nemmeno Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Ciro Immobile accompagnati da Pepe Reina. Poi Freuler e Gosens per l’Atalanta, Bastoni, Darmian e Padelli certamente per l’Inter, poi Caputo del Sassuolo McKennie della Juventus, capitan Pellegrini e Veretout per la Roma accompagnati al femminile, tra le altre, da Valentina Giacinti, Regina Baresi, Eleonora Goldoni. Ma le adesioni non sono ancora finite. Verranno annunciate in un secondo e terzo tempo previsti il 15 giugno e il 15 luglio.

Nuovi calciatori, nuovi cantanti e musicisti a quelli già annunciati da Alvaro Soler che pur di esserci ha deciso di spostare un suo concerto. Sicuri di esserci con lui anche Oscar Anton, Boro Boro, Michele Bravi, Clementino, Jake La Furia, Alice Merton, Shade e Nina Zilli.

Come detto parte dell’incasso della serata (costo del biglietto streaming sarà di 10 euro) è di sostenere la finalità charity (parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione Onlus Insuperabili, che dal 2012 si occupa di rendere possibile l’attività sportiva e calcistica a ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA