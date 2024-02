Fiorentina, ritrovamenti durante i lavori per il Viola Park: 170 tombe di una civiltà pre-etrusca

Una rivelazione curiosa ha come protagonista la Fiorentina. Secondo quanto rivelato dal quitidiano toscano La Nazione, nel corso dei lavori per la costruzione del Viola Park, centro sportivo della Fiorentina, sono stati rinvenuti una fattoria romana, una strada e soprattutto una necropoli con quasi 170 tombe (con tanto di scheletri) al suo interno che risalgono a una comunità pre etrusca, la civiltà villanoviana.

Fiorentina, Kouamè positivo alla malaria: le condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni

Nel dettaglio, sono presenti sei tombe a pozzetto e in un altro punto centinaia di loculi. «Nelle tombe sono stati trovati anche oggetti che sono attualmente nei depositi della nostra soprintendenza» ha dichiarato la soprintendente di Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze, Antonella Ranaldi. «Gli scheletri invece sono a Scandicci in un altro centro, qualcosa è rimasto anche presso il Viola Park» ha concluso.