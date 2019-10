Fiorentina-Lazio, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il posticipo domenicale del Franchi tra Fiorentina e Lazio chiude il programma della 9a giornata di serie A. I viola viaggiano a metà classifica con 12 punti conquistati fino a questo momento, l'ultimo dei quali nel posticipo di lunedì scorso sul campo del Brescia; stessa posizione per gli ospiti, che vengono dall'incredibile rimonta di sabato scorso all'Olimpico con l'Atalanta (da 0-3 a 3-3) e cercano i 3 punti esterni che in campionato mancano dalla prima giornata sul terreno della Sampdoria.(3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Montella(3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. InzaghiFiorentina e Lazio si affrontano in Toscana per la 71esima volta nella storia della Serie A a girone unico: 32 le vittorie dei viola, 18 quelle dei biancocelesti e di conseguenza 20 i pareggi. Nello scorso campionato è stato 1-1, con vantaggio degli ospiti con Immobile e pareggio dei padroni di casa grazie a Luis Muriel, oggi all'Atalanta.