Roma, vietato farsi sfuggire Smalling: va riscattato. Subito

Riscattatelo, as soon as possible. In inglese: il prima possibile. Smalling, l’inglesone vegano, è il prestito più riuscito degli ultimi tempi, di sicuro il migliore degli ultimi estivi, quelli del mercato furbo di Petrachi. Il Manchester cosa se ne fa di Chris? Beh forse a qualcosa servirà, vista la situazione non brillante dello United. Petrachi dovrà lavorarci fin da ora, provando a buttarla sul cuore (il calciatore spinge per restare nella Capitale), oltre ai soldi (acquisto tutto da trattare, non c’è prezzo fissato). Che Smalling, però, non diventi il nuovo Vierchowod, che fece innammorare la Roma, e i romanisti, ormai una quarantina di anni fa, per poi andarsene lasciando qui il rimpianto, che tanti vivono ancora. Chris piace, sa giocare al calcio, difende, ha personalità. E soprattutto fa giocare bene chi è vicino a lui, ora Fazio, prima Mancini, e anche Jesus. Costa. Sì, come ogni cosa bella e preziosa.