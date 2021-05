Fiorentina-Lazio 0-0 diretta: Bonaventura non arriva sull'assist di Ribery

6'pt Calcio di punizione per la Lazio, battuto da Luis Alberto. Ma è in fuorigioco per Milinkovic.

5'pt Primo ammonito della partita, è Venuti, che rifila una gomitata a Radu.

4'pt Occasione per la Fiorentina, con il pallone messo in mezzo da Ribery, per un soffio, Bonaventura non ci arriva.

3'pt Primi minuto di studio. Le squadre girano palla. Soprattutto la Lazio con la Fiorentina compatta nella propria metà campo.

1'pt Partita iniziata al Franchi, il primo pallone lo muove la squadra di Iachini.

Obiettivi diversi, ma stessa voglia e necessità di prendersi la vittoria. Fiorentina e Lazio si affrontano al Franchi: la squadra di Iachini per avvicinare la salvezza; quella di Simone Inzaghi per mantenere vivo il sogno Champions League. I biancocelesti vengono da sette vittorie nelle ultime otto partite e non hanno intenzione di fermarsi proprio adesso. Non sarà sicuramente facile in Toscana contro la truppa viola, che si presenterà con Ribery al fianco di Vlahovic. Inzaghi invece si affida a Correa: è lui l'uomo in più. Momento di forma straordinaria per il Tucu, vero trascinatore nelle ultime uscite.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery; Vlahovic. All.: Iachini.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.: Inzagi.

