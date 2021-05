Inter-Sampdoria: dalle 18 La Diretta La festa dei nerazzurri

L'Inter già campione d'Italia affronta la Sampdoria che sta chiudendo in bellezza un buon campionato. Nel match d’andata, giocato al Ferraris, successo della Doria che è stata l’ultima squadra a battere l’Inter in questo campionato. Sono ben 127 i precedenti tra Inter e Sampdoria con il bilancio nettamente favorevole alla squadra nerazzurra che ha conquistato 69 vittorie contro i 21 successi della squadra ligure, 37 i pareggi.

Massiccio turnover per Conte che dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da D’Ambrosio, Ranocchia e Bastoni. A centrocampo Sensi in cabina di regia con Gagliardini e Barella mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Darmian e Young. In attacco tandem offensivo composto da Lukaku e Sanchez. Ranieri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Audero tra i pali, reparto arretrato formato da Bereszynski e Augello sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Colley e Tonelli. A centrocampo Thorsby e Adrien Silva in cabina di regia con Jankto e Damsgaard sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Quagliarella e Gabbiadini.

Ultimo aggiornamento: 17:29

