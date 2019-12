Fiorentina-Inter, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiorentina ed Inter scendono in campo al Franchi nel match che chiude il programma domenicale della 16esima giornata di Serie A. I toscani vivono una crisi nera, sono da tempo inchiodati in classifica a 16 punti e vengono dalla sconfitta subita sul campo del Torino in occasione dello scorso turno di campionato; del tutto diversa la situazione dell'Inter, capace la scorsa settimana di aumentare il vantaggio sulla Juventus inseguitrice nonostante il pareggio interno di San Siro contro la Roma.(3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng. All. Montella(3-5-2) Handanovic; Skriniar; de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. ConteAltra striscia negativa impressionante quella in atto per la Fiorentina di Vincenzo Montella: 4 le sconfitte consecutive, 5 le partite senza vittorie; in casa i 3 punti mancano dal 6 ottobre, 1-0 sull'Udinese. I nerazzurri di Antonio Conte in questa stagione conoscono solo un sostantivo quando si tratta di giocare lontano da San Siro in campionato: vittoria; 7 su 7 i successi di Lukaku e compagni il bottino fin qui in trasferta.