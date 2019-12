Inter, Conte è deluso: «Non riusciamo più a vincere. I giornalisti? Non mi scuso»

«È tutto in mano ad un avvocato... È una scelta stata dell'Inter. Serve essere rispettati per rispettare. Quando si deve dare un esempio non si può fare questo sì o questo no... Un'intera categoria deve capire che non deve mancare di rispetto». Così l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, a Sky Sport, in merito alla decisione di annullare ieri la conferenza stampa per protesta per una lettera pubblicata dal Corriere dello Sport. «È stato sorprendente vedere che Ordine dei giornalisti e Ussi hanno chiesto le mie scuse, si devono vergognare».

«Chiedono le mie scuse, ma stiamo scherzando? - ha proseguito l'allenatore nerazzurro -. Io non gestisco nessuno, ma un giorno pubblichiamo un titolo sul razzismo e ci facciamo ridere da tutto il mondo e un altro giorno pubblichiamo una lettera in anticipo della conferenza di Mihajlovic. Eh, no, a tutto bisogna porre un freno, mi dispiace. Chi ha la penna, non è che deve avere tutto questo potere, deve »ammazzare«, comunque, le persone o provare a mancare di rispetto a quello o a quell'altro. Ripeto, troppo facile così, alla fine vincete sempre voi giornalisti». «Siamo andati a vedere di chi è questa mail, perché potrebbe essere che è una fantomatica mail. Quindi, vediamo un attimo che cosa accade adesso.». «Sulla lettera, su questa fantomatica mail - ha concluso Conte -, stiamo vedendo. Se è vera o no, vedremo quel che accade»

L'amarezza di Antonio conte, alla terza partita senza vittoria. «E’ la terza gara nella quale abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo, mi riferisco alla Roma, Barcellona e ora a Firenze. Sostituire Brozovic squalificato alla prossima? Vedremo… Forse con Borja se sta bene fisicamente… Sappiamo che dobbiamo stringere i denti, onore ai miei giocatori».