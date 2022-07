Gaffe Uefa: «La Roma in finale di Supercoppa con il Real Madrid». Ma in realtà la giocherà l'Eintracht

La gaffe dell’Uefa ha fatto sgranare gli occhi ai tifosi della Roma. Sul tweet ufficiale dell’organizzazione è apparso questo messaggio scritto in inglese: «Biglietti in vendita da giovedì 19 luglio per il prossimo super match tra Real Madrid e Roma valido per la Supercoppa europea». Peccato, però, che la finale prevista per il 10 agosto a Helsinki si giocherà tra i Blancos e l'Eintracht Francoforte, vincitrice dell'Europa League. Il cinguettio è stato cancellato nel giro di dieci minuti, il tempo di far diventare virali gli screen che hanno inondato le bacheche dei tifosi romanisti: «Hanno anticipato di un anno gli eventi», è la battuta ricorrente. La prossima stagione, infatti, i giallorossi di Mourinho giocheranno l’Europa League e chissà che magari non riescano a vincerla e arrivare a giocarsi la Supercoppa.