Julio Sergio con il figlio colpito dal tumore: “Abbiamo tanti progetti”

“Io e il mio socio stiamo lavorando per tanti progetti futuri!”. Così, Julio Sergio Bertagnoli - portiere della Roma dal 2006 al 2011 - con un messaggio pubblicato su Instagram. Lui, dietro c'è il figlio Enzo nato a Roma, nella foto sorridente da un letto di ospedale. Il piccolo dodicenne dal 2020 combatte contro un tumore cerebrale, già sottoposto a un intervento chirurgico. L’ex Roma dopo qualche giorno dall’operazione invitò alcuni suoi ex colleghi conosciuti - tra questi Andrea Pirlo, Buffon, Francesco Totti, Neymar, Leonardo Bonucci, Cuadrado e Cristiano Ronaldo - a inviare ad Enzo un affettuoso messaggio per sostenerlo. Il piccolo Enzo, in Brasile, è stato anche testimonial di una campagna di sensibilizzazione contro il tumore infantile.