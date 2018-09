Giuseppe Rossi positivo, chiesto un anno di stop

Spunta una vicenda di doping nella tormentata carriera di Giuseppe Rossi, l'attaccante a lungo considerato speranza del calcio azzurro poi frenato da una serie di infortuni gravi: il giocatore, apprende l'Ansa, è stato trovato positivo ad una sostanza «specificata», ovvero consentita dal regolamento solo in un caso, ma non ha dato spiegazioni plausibili alla Procura Nado. Il test era stato effettuato in una gara di fine torneo scorso, la Procura per il processo fissato per il 1ø ottobre ha chiesto un anno di stop. © RIPRODUZIONE RISERVATA