Gomez positivo al doping, avrebbe preso uno sciroppo del figlio: cos'è la sostanza proibita simile al salbutamolo

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Papu Gomez è stato squalificato per due anni per doping. Il controllo sarebbe stato effettuato dal calciatore nel novembre del 2022 quando giocava con il Siviglia, poco prima del Mondiale in Qatar vinto con la sua Argentina. Gomez, appena sbarcato da svincolato a Monza, si è giustificato dicendo di aver assunto non consapevolmente una sostanza illecita presente in uno sciroppo dei suoi figli, dopo una notte passata a letto. Ma qual è la sostanza incriminata?

Papu Gomez squalificato «2 anni per doping»: sostanza proibita quando era al Siviglia

Cos'è la sostanza nello sciroppo dei figli di Gomez

In attesa delle controanalisi del calciatore, in Spagna riportano che lo sciroppo assunto dal Papu apparterrebbe alla famiglia B2-adrenergica e sarebbe quindi simile al salbutamolo, una delle sostanze vietate dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA).

In particolare il salbutamolo, conosciuto anche come albuterolo, è un farmaco broncodilatatore usato principalmente per trattare l’asma o altre patologie che comportano l'occlusione delle vie respiratorie. Si tratta, di fatto, di un bronco dilatatore, che rilassa la muscolatura liscia delle vie aeree e dilata i polmoni favorendo la respirazione.

L'uso del salbutamolo nello sport è consentito quindi per gli atleti asmatici, ma solo in quantità prestabilite. Preso in quantità massicce è infatti considerato a tutti gli effetti una sostanza dopante in quanto favorisce la resistenza e accresce quindi la competitività sul piano fisico.