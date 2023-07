Fifa, il report dopo il Mondiale: alla Juventus oltre 3 milioni. Roma settima e Lazio dodicesima. Sorride anche il Mantova

Oltre 200 milioni di dollari per 440 club. Numeri incredidibili quelli messi nero su bianco dalla Fifa che ha comunicato tutti i benefici per i club che hanno mandato qualcuno al Mondiale dello scorso inverno. Il numero dei giocatori che hanno partecipato alla più importante manifestazione calcistica dello scorso novembre è stato 837. E la cosa da sottolinerare è che non parliamo solamente di top club, ma ci sono moltissime società minori che hanno beneficiato di questo accordo che la Fifa e l'Eca, esteso fino al 2030 - si legge - dopo l'ultima assemblea generale che si è tenuta a Budapest. Comunque, torniamo al discorso, e prima di entrare nel dettaglio dei club italiani che hanno avuto un impatto economico importante dal Mondiale, andiamo a vedere quelli che sono i casi più succulenti da segnalare.

SOLDI ANCHE AL BOREHAM WOOD

Sì, avete letto bene e non è un errore. Il Boreham Wood, squadra di quinta divisione inglese, per il Mondiale ha preso un premio che verrà elargito dalla Fifa per oltre 31mila dollari. Un altro caso eclatante è quello che riguarda il campione del Mondo Enzo Fernandez, adesso al Chelsea (e che chiama Dybala), che con la sua partecipazione al Mondiale ha fatto gioire tre club: il Benfica che si è assicurato 131mila dollari, il River Plate che ha messo in cascina 164mila dollari e anche il Defensa y Justicia, club argentino, che vedrà arrivare un bonifico di 98.500 dollari. Insomma, mica male mandare i propri tesserati al Mondiale. «Il programma Fifa club Benefits - si legge nel comunicato che accompagna il report - è un chiaro esempio di come la Coppa del Mondo abbia un impatto positivo sul calcio di club in tutto il Mondo» ha spiegato il numero 1 del pallone Gianni Infantino.

JUVENTUS IN TESTA

Adesso pensiamo all'Italia, con 27 club che sono stati interessati alla manifestazione qatariota e che quindi vedranno dei sold arrivare dalla partecipazione dei propri tesserati al Mondiale. La squadra in testa a questa classifica è la Juventus, che si è assicurata oltre 3 milioni di dollari. Alle spalle l'Inter con 2milioni e 295mila dollari e chiude il podio il Milan, con poco più di un milione e mezzo. La Roma è al settimo posto (952mila), dietro a Fiorentina, Atalanta e Napoli. Dodicesima invece la Lazio (456 dollari), poco davati alla Spezia (426mila). In questa speciale classifica, c'è anche il Bari che ha mandato Cheddira con il Marocco (255mila), il Benevento, il Brescia, l'Ascoli, il Parma e anche il Mantova, che incassa 95mila dollari alla FIfa.