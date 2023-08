Fifa, Infantino passione influencer: un milione di follower in un anno e l'obiettivo di raggiungere Bezos

In un mondo sempre più social, non si può restare indietro. Questo vale in particolar modo per i personaggi pubblici che ricoprono ruoli politici. Il consenso, oggi, si costruisce anche attraverso l'immagine che viene trasmessa tramite i social network e Gianni Infantino lo sa bene. Il presidente della Fifa lo scorso anno è stato eletto per il suo secondo mandato (nel 2016 subentrò a Blatter) a capo del massimo organo di governo del calcio mondiale. L'elezione è avvenuta per acclamazione, complice anche l'assenza di sfidanti: «Essere il presidente della Fifa è un incredibile onore e privilegio e anche una grande responsabilità. Sono davvero onorato e commosso del vostro sostegno. Vi prometto che continuerò a servire la Fifa, tutte le 211 federazioni affiliate e il calcio in tutto il mondo» ha dichiarato. Il tutto, ovviamente, è stato riportato fedelmente dai suoi profili social.

Calciomercato ultime notizie oggi: Lazio, Maximiano ai saluti, ora Audero. Roma, il Rennes su Matic. Sommer firma con l'Inter

In meno di un anno Infantino ha guadagnato un milione di follower su Instagram. Merito di un profilo aperto e aggiornato, in continua interazione con i propri seguaci. Una politica social che permette al presidente Fifa di presentarsi come alla mano e allo stesso modo al passo con i tempi. L'ambizione, ammessa proprio in una sessione di domande e risposte con il suo pubblico, è quella di raggiungere Jeff Bezos, che di follower, ad oggi, ne conta 4,1 milioni. Un impero che Infantino sogna di eguagliare e magari, perché no, superare.

Il post che ha guadagnato più like risale allo scorso settembre.

Si tratta di un breve video in cui annuncia l'assegnazione dei Mondiali Under 17 all'Indonesia: «Sarà un torneo fantastico in un paese che ha una passione incredibile per il calcio!» ha scritto Infantino nella descrizione. Il secondo post con più "mi piace" invece è solamente di una settimana fa e riguarda la calciatrice marocchina Nouhaila Benzina, ovvero la prima professionista a indossare l'hijab in una partita di coppa del mondo: «Il calcio è inclusivo, tollerante, universale e vario» sono state le parole che hanno accompagnato le foto. Un messaggio cha grazie ai social diventa slogan e in questo modo può raggiungere una platea sempre più vasta.