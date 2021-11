Roma, continua il sogno di Felix: il Ghana lo convoca

ROMA - Il sogno di Felix può continuare. Perché non solo Mourinho si è accorto di lui. Ora c’è anche il ct del Ghana, Rajevac che lo ha convocato per i prossimi impegni della nazionale africana contro Etiopia e Sudafrica. Un exploit che ha visto la Roma complimentarsi attraverso i social in lingua inglese con il suo tesserato.

A first international call-up for Felix Afena-Gyan!

Proprio ieri nella conferenza stampa di presentazione del match di questa sera contro il Bodo (che Felix vedrà dalla tribuna visto che non è stato incluso nella lista europea) lo Special One ne aveva tessuto le lodi: «È un calciatore con qualità che noi non abbiamo che cerca movimenti che non facciamo tanto. Siamo una squadra che vuole palla al piede e in pochi sono aggressivi come lui senza palla. Il ragazzino è lontanissimo dall'essere un giocatore perfetto e finito. È lontano dall'essere un titolare, ma ha un profilo che merita lavoro». Caratteristiche tecniche che debbono aver impressionato anche il ct del Ghana che non ha perso tempo convocandolo. Per Felix questa chiamata ha un sapore ulteriormente speciale: tornando in patria, potrà riabbracciare la mamma, alla quale aveva dedicato il debutto in campionato, la scorsa settimana nella trasferta di Cagliari.