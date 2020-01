Fantacalcio, probabili formazioni della 19a giornata: Higuain verso la panchina, Lozano insidia Callejon nel Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dubbi e certezze, ballottaggi e sorprese. La 19a giornata di campionato è alle porte ed è tempo di iniziare a pensare a chi schierare al Fanta. Vediamo quindi, squadra per squadra, le probabili formazioni per il prossimo turno che si aprirà sabato alle 15 con Cagliari-Milan e terminerà col posticipo di lunedì alle 20.45 tra Parma e Lecce.Duvan Zapata dovrebbe partire ancora in panchina, si va verso Muriel unica punta supportato da Ilicic e Gomez; l’alternativa è l’inserimento di Pasalic sulla trequarti e Ilicic spostato più avanti. Tutti a disposizione per Gasperini, che deve sciogliere il dubbio su chi tra Castagne e Hateboer giocherà largo a destra.Indisponibili: -Squalificati: -Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toli, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Muriel.Ancora fuori Dzemaili, fiducia a Poli e Medel davanti alla difesa. Sulla trequarti confermati Orsolini, Soriano e Sansone con Skov Olsen pronto a subentrare nella ripresa.Indisponibili: Dzemaili, Dijks, Krejci.Squalificati: -Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.Corini va a Genova – contro la Sampdoria – senza il suo miglior giocatore: assente Tonali, sarà sostituito da Viviani in regia. L’altro squalificato è Cistana, al centro della difesa è ballottaggio tra Mangraviti e Magnani vicino a Chancellor. Mateju o Martella come terzino sinistro.Indisponibili: Dessena.Squalificati: Cistana, Tonali.Probabile formazione (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Mateju; Bisoli, Viviani, Romulo; Spalek; Torregrossa, Balotelli.Pisacane torna al centro della difesa dopo aver scontato la squalifica, Cacciatore si gioca un posto con Faragò sulla fascia destra e dall’altra parte Pellegrini è in vantaggio su Lykogiannis. Formazione tipo dal centrocampo in su.Indisponibili: Ceppitelli, Cragno, Pavoletti.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.Franck Ribery è l’unico giocatore al quale dovrà rinunciare Iachini, che sta pensando di schierare Sottil esterno a destra; Benassi è in vantaggio su Badelj a centrocampo e in attacco il dubbio è tra Vlahovic e Boateng per affiancare Chiesa.Indisponibili: Ribery.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.Confermato Perin tra i pali, in attacco è sfida nella sfida tra Sanabria e Favilli: in campo e sul mercato, perché uno dei due potrebbe partire. Jagiello più di Behrami a centrocampo dove solo Sturaro è sicuro del posto: in regia ci sarà uno tra Radovanovic e Schone. Ankersen insidia Ghiglione sulla fascia destra.Indisponibili: Lerager, Kouamé.Squalificati: -Probabile formazione (3-4-2-1): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Jagiello, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Pandev, Agudelo; Pinamonti.Poche scelte in difesa per Conte, che senza D’Ambrosio e Skriniar schiererà Bastoni con Godin e de Vrij. A centrocampo c’è il ballottaggio tra Vecino e Gagliardini, a sinistra Biraghi parte favorito su Lazaro con Candreva titolare inamovibile dall’altra parte.Indisponibili: D’Ambrosio.Squalificati: Barella, Skriniar.Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.E’ ballottaggio aperto a destra tra Cuadrado e Danilo, al centro Demiral è ancora favorito su de Ligt per giocare vicino a Bonucci. Rabiot verso la conferma da titolare. Capitolo tridente: stavolta è un no. Si va verso la coppia Ronaldo-Dybala con uno tra Ramsey e Bernardeschi sulla trequarti. Panchina per Higuain.Indisponibili: Chiellini, Khedira.Squalificati: Bentancur.Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo, Dybala.Tornano Leiva e Luis Alberto a centrocampo, ancora Caicedo-Immobile in attacco dove non ci sarà Correa. L’unico dubbio di Inzaghi è in difesa: insieme ad Acerbi e Radu ci sarà uno tra Luiz Felipe e Patric.Indisponibili: Correa, Lukaku, Vavro.Squalificati: Parolo.Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.Con l’arrivo di Donati in giallorosso, ogni settimana è un testa a testa con Rispoli per il posto da titolare: dopo il debutto della settimana scorsa anche stavolta è favorito l’ex Inter. Dall’altra parte Calderoni rientra dalla squalifica. In attacco Farias, Babacar e Falco si giocano due posti. Out Lapadula.Indisponibili: Imbula, Majer, Lapadula.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Gabriel, Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtisdis, Petriccione: Mancosu; Farias, Babacar.Dopo il debutto bis contro la Sampdoria, a Cagliari Ibra può partire dal primo minuto e parte in vantaggio su Piatek. Calabria ha superato Conti nel ballottaggio sulla fascia destra e Krunic-Kessie è il ballottaggio in mezzo al campo.Indisponibili: Duarte, Biglia.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic, Calhanoglu.L’esperimento di Di Lorenzo centrale non ha funzionato benissimo e così Gattuso lo rimette a destra inserendo Luperto vicino a Manolas per l’indisponibilità di Koulibaly. E’ lunga la lista di assenti tra i quali c’è anche Mertens, nel tridente Lozano insidia Callejon.Indisponibili: Koulibaly, Ghoulam, Mertens, Maksimovic, Tonelli, Malcuit.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.D’Aversa sorride perché inizia a recuperare qualche infortunato. Fuori solo Gervinho e Karamoh – più Barillà squalificato – in difesa torna Gagliolo che prende il posto di Pezzella sulla fascia sinistra. Davanti potrebbe rivedersi dal primo minuto Roberto Inglese che è in ballottaggio con Cornelius; Sprocati e Kulusevski sulle fasce. Kucka torna in mezzo al campo con Hernani e Grassi ai lati.Indisponibili: Gervinho, Karamoh.Squalificati: Barillà.Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Kucka, Grassi; Sprocati, Inglese, Kulusevski.Infermeria piena per i giallorossi, ma non è una novità. L’ultimo indisponibile in ordine di tempo è Spinazzola, che Fonseca stava pensando di far giocare al posto di Florenzi. Scelte abbastanza obbligate per l’allenatore, da valutare le condizioni di Mkhitaryan e Kluivert che rimarranno in dubbio fino all’ultimo.Indisponibili: Mirante, Santon, Pastore, Cristante, Zappacosta, Mkhitaryan, Fazio, Kluivert, Spinazzola.Squalificati: -Probabile formazione (4-2-3-1): Paul Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.Ranieri ritrova i titolari sulle fasce: Bereszynski a destra e Murru a sinistra; al centro manca Colley, giocherà Chabot. Ramirez in dubbio, se non dovesse farcela giocherà uno tra Thorsby e Linetty.Indisponibili: Ferrari, Depaoli, Barreto, Bertolacci, Ramirez.Squalificati: Depaoli, Colley.Probabile formazione (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Chabot, Murru; Thorsby, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.De Zerbi ci ha preso gusto e nonostante qualche problemino tra difesa e centrocampo dovrebbe confermare ancora il 4-2-3-1 con Djuricic,Traoré e Boga dietro a Caputo. Squalificato Locatelli, davanti alla difesa giocherà Obiang insieme a Magnanelli. Dietro testa a testa tra Kyriakopoulos e e Peluso per sostituire Rogerio.Indisponibili: Duncan, Defrel, Chiriches, Rogerio, Marlon.Squalificati: Berardi, Locatelli.Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Magnanelli; Djuricic, Traoré, Boga; Caputo.In difesa dovrebbe esserci Felipe nonostante le voci di mercato e il pressing del Lecce, a centrocampo Valoti più di Murgia con Missiroli e Kurtic sicuri del posto. Davanti, insieme a Petagna, è testa a testa tra Di Francesco e Paloschi con quest’ultimo leggermente favorito.Indisponibili: Reca, Fares, D’Alessandro.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Felipe, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Paloschi, Petagna.Mazzarri cambia poco rispetto all’ultima vittoria all’Olimpico contro la Roma. In difesa torna Bremer e prende il posto di Djidji, Ansaldi e Baselli ancora fuori. Confermati Berenguer e Verdi dietro al Gallo Belotti.Indisponibili: Ansaldi, Millico, Edera, Parigini, Lyanco, Baselli.Squalificati: -Probabile formazione (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.Samir è l’unico giocatore al quale dovrà rinunciare mister Gotti. Ampia scelta e qualche dubbio per l’allenatore: De Maio è favorito su Becao, e Fofana parte in vantaggio su Jajalo per giocare mezz’ala. In attacco solito ballottaggio Lasagna-Nestorovski per affiancare Okaka con il primo in vantaggio sul macedone.Indisponibili: Samir.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, de Paul, Sema; Lasagna, Okaka.Juric ritrova Amrabat in mezzo al campo con Pessina che si sposta qualche metro più avanti sulla trequarti. Vicino a lui Zaccagni o Verre con il ballottaggio tra Pazzini e Stepinski in attacco: leggermente favorito il primo.Indisponibili: Bessa, Tupta, Empereur, Crescenzi, Salcedo.Squalificati: -Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Pazzini.