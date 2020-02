Fantacalcio, i consigli per la 25a giornata: Pellegrini in cerca di riscatto, sì agli inserimenti di Matuidi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultime ore per schierare la formazione al Fantacalcio, la 25a giornata inizia stasera con l’anticipo tra Brescia e Napoli con Balotelli scommessa di giornata. Domani altre tre partite con il blocco Juve approvato in casa della Spal e malus da prevedere per i portieri in Fiorentina-Milan. Il turno si chiude domenica sera con l’Inter che – ancora con Padelli in porta, se potete lasciatelo fuori – ospita la Sampdoria dove peschiamo Jankto come possibile sorpresa di giornata.Sabelli si esalta contro le big, i centrali rischiano di passare una brutta serata. A centrocampo ok Tonali ma copritevi con un titolare perché è ancora in dubbio. Zmrhal convince poco, per questa volta Balotelli ci ispira. Nel Napoli da considerare che Ospina può prendere un malus, Di Lorenzo vuole tornare su alti livelli e Fabiàn Ruiz merita fiducia. Demme per un buon voto, Zielinski a rischio cartellino e il tridente lì davanti ci piace.Skorupski può esaltarsi, Tomiyasu se cercate la sufficienza e Dominguez come sorpresa della giornata. Orsolini può accendersi in casa, Svanberg e Barrow ispirano meno. Palacio? Ok, se non avete nulla di meglio. Musso è una buona scelta, trai tre difensori solo Troost-Ekong può lottare per un posto nelle vostre formazioni. Larsen meglio di Sema, ok de Paul che è anche rigorista. Mandragora può fare una buona prestazione ma occhio al cartellino, ci convince più Okaka di Lasagna.Nella Spal non è tutto da buttare, soprattutto contro questa Juve che fatica a convincere. Tenetevi alla larga da portiere e difensori, ma El Pata Castro può tirare fuori il jolly. In attacco Petagna farà a sportellate in area, Di Francesco può trovare il guizzo vincente. Blocco Juve approvato: Alex Sandro spinge più di Danilo, ok anche Rugani che partirà titolare. A centrocampo Bentancur è il migliore ma premiate gli inserimenti di Matuidi. Cuadrado ancora nel tridente, schierate – coprendovi – anche Higuain che è in dubbio ma può diventare un rimpianto.Dragowski e la difesa viola rischiano di soffrire, Pezzella è quello che ci ispira di più per questa giornata: pericoloso anche in zona gol. Duncan più di Pulgar, Castrovilli vuole esaltarsi. Vlahovic e Chiesa sono in forma super, ma non fatevi illudere dai gol dell’attaccante: se avete di meglio potete lasciarlo in panchina. Ok Donnarumma tra i pali del Milan, partita da voto alto con malus; la difesa è a rischio crollo e l’unico che va messo sempre e comunque è Hernandez. Sì a Castillejo e Rebic, meno Bennacer e Kessie; Paquetà è fuori forma ed esposto a rischio insufficienza.Può essere una partita con tanti gol dove è meglio evitare portieri e difensori: l’unico che non tradisce mai è Acerbi. Lazzari e Criscito sono i due nomi buoni per le fasce, Milinkovic e Luis Alberto possono sovrastare il centrocampo rossoblù. Sanabria è alla ricerca di continuità, Caicedo può essere una buona soluzione anche insieme a Immobile.Mossa giusta quella di puntare sulle certezze di un Verona sempre più in forma che affronterà un Cagliari che non gira più: via libera a Kumbulla, ok anche Rrahmani. A centrocampo meglio Amrabat di Pessina che gioca più arretrato rispetto al solito, Verre più di Zaccagni perché se c’è un rigore va lui dal dischetto. Nei rossoblù pescate con intelligenza perché non attraversano un gran momento: in difesa prendiamo solo Pellegrini, Nainggolan è sempre una buona soluzione e Joao Pedro lo preferiamo a Simeone.Sirigu è in cerca di riscatto e in casa col Parma si può riproporre, in difesa occhio a Lyanco che è quello che traballa di più e a centrocampo meglio gli esterni di Rincon e Baselli che rischiano il cartellino. Verdi è in crescita, potete puntare sulla voglia di gol di Belotti; convincono meno (uno tra) Berenguer e Zaza dall’altra parte. Radu ancora out nel Parma, in difesa sì all’esperienza di Bruno Alves. L’unico che ci convince a metà campo è Kurtic che ha anche qualche gol nelle corde, davanti dovrebbe rientrare Kulusevski ma potete dare fiducia anche a Gervinho tornato in forma.Potrebbe essere una partita con diversi gol dove tra i pali preferiamo a Gollini a Consigli, ma per tutti e due i portieri potrebbe arrivare anche più di un malus. Toloi e Palomino con più fiducia di Caldara, Gosens è un bomber che non può essere lasciato fuori e al centro occhio al giallo per Freuler. Gomez e Ilicic in forma… Champions! Zapata non sta benissimo, ma come terza punta può essere un’idea. La difesa del Sassuolo è sempre pericolante, se non avete scelte migliori potete provare a mettere Toljan ma non aspettatevi grandi cose. Djuricic può essere una buona soluzione perché gioca nel tridente dietro a Caputo, Locatelli sta vivendo un buon momento e Obiang ha caratteristiche poco da Fantacalcio. Preferiamo Boga a Berardi.Tanti ballottaggi nella Roma, occhio alle scelte e a coprirvi sui giocatori in dubbio; Bruno Peres ha una voglia matta di stupire e non è così assurdo lanciarlo per chi l’ha preso, Smalling sta meglio di Mancini e Veretout può andare sul dischetto se la Roma dovesse conquistare un rigore. Pellegrini non vive un gran momento ma in casa contro il Lecce va messo per evitare rimpianti, Kluivert può trovare il guizzo e Mkhitaryan è un po’ in affanno. Nel Lecce un nome su tutti: Marco Mancosu, uno dei migliori centrocampisti del campionato. Per il resto c’è poco da prendere,volendo si può azzardare Lapadula come terza punta.Se avete la possibilità lasciate fuori Padelli perché sarà ancora lui il titolare tra i pali dell’Inter e finora non ha dato grande affidabilità. Meglio la difesa, con l’ex Skriniar che può colpire anche in zona gol e de Vrij tra i migliori in assoluto nel suo ruolo. Eriksen dovrebbe partire dal primo minuto sulla trequarti e non si può non mettere, Brozovic se cercate un buon voto e Young per le cavalcate sulla fascia. Barella il meno in forma. Partita complicata per la Samp: la difesa potete evitarla in blocco, Ekdal e Linetty difficilmente regalano bonus e Jankto può essere la scommessa di giornata. Gabbiadini e Quagliarella solo se non avete alternative migliori.