Fantacalcio, i consigli per la 9a giornata - Chi schierare e chi evitare: dentro Zaniolo, Quagliarella a rischio insufficienza

La nona giornata può riservarvi sorprese e trappole, la formazione al Fantacalcio va schierata oggi perché il turno parte alle 20.45 con Verona-Sassuolo e si chiuderà con il posticipo di domenica sera tra Fiorentina e Lazio. Occhio quindi a giocatori in ballottaggio che potrebbero farvi giocare con un uomo in meno. Ogni scelta può essere decisiva vediamo chi mettere e chi evitare in questo week end.Kumbulla può portare a casa un buon voto, Amrabat è uno dei più in forma di Juric e Lazovic può trovare il guizzo. Da evitare Stepinski, Verre e Zaccagni: non è un momento positivo per loro. Nel Sassuolo fiducia a Ciccio Caputo, queste solo le sue partite. Buona idea Traoré, Berardi sta tornando in forma. Meglio Duncan di Magnanelli, da evitare la difesa che va facilmente in tilt.Non vi fate influenzare all’impresa di San Siro, i giocatori di Liverani potete lasciarli fuori per questo turno: le uniche idee possono essere Mancosu e Babacar, ma solo per i più coraggiosi. Semaforo verde invece per il blocco Juve. Tanti ballottaggi, se potete coprirvi mettete anche i giocatori in dubbio: dall’ex Cuadrado a Pjanic, da De Ligt a Bernardeschi e Bantancur.Lautaro è l’uomo copertina della squadra di Conte e non si può lasciare fuori, ok anche Lukaku. Fiducia a Barella, Brozovic meglio di Gagliardini e occhio a sinistra perché potrebbe giocare Biraghi e non Asamoah; noi preferiamo Candreva che sta meglio ed è sicuro del posto. Dietro l’ex Bastoni può soffrire le cavalcate di Gervinho. Serva Inglese e Cornelius, dovrebbe giocare Karamoh ma non è in formissima. Decisamente meglio Kulusevski, l’uomo del momento. Sepe rischia più di un malus, Darmian meglio di Gagliolo e centrali da evitare. A centrocampo ok la grinta di Kukca.Nel nuovo Genoa di Thiago Motta bisogna pescare con intelligenza: Radu solo se non avete alternative migliori tra i pali, Schone può essere un’idea ma non aspettatevi troppo, Lerager e Radovanovic hanno il cartellino facile. Davanti più Pinamonti di Kouame, Pandev da schierare come jolly. Contro un Genoa in crisi può esaltarsi Joronen. Sabelli è il migliore dietro, Tonali la stella che brilla e Bisoli la scommessa di giornata. Occhio in attacco perché può rimanere fuori Donnarumma: mettetelo coprendovi con una riserva sicura del posto.Aria di derby per Palacio, potete schierarlo perché è sempre l’ultimo a mollare. Orsolini in casa è sempre una buona soluzione, meglio lui di Soriano; Poli e Svanberg poco da bonus, ok Skorupski. Nella Samp meglio i terzini dei difensori centrali, tra i due preferiamo Murru. Rigoni non convince, se avete già preso Bertolacci potete metterlo perché si è inserito subito bene. Scelta complicata quella di Quagliarella: può sbloccarsi da un momento all’altro, ma il rischio insufficienza è dietro l’angolo.Malinovskyi arriva dal primo gol con l’Atalanta in Champions, potete schierarlo perché dovrebbe partire titolare e vorrà fare bene anche in campionato. Toloi è l’unico che dà garanzie in difesa, Muriel è un ottimo secondo attaccante e Hateboer e Gosens si possono mettere. Pasalic meglio di De Roon, Ilicic non vive un buon momento. Musso è uno dei migliori portieri della fascia media, Troost-Ekong meglio di Becao e Samir. La soluzione Opoku largo a destra non ci convince, De Paul si può mettere perché è anche rigorista e da Mandragora ci si può aspettare un buon voto. Davanti Okaka è più in forma di Lasagna.Petagna ha recuperato e dovrebbe giocare, se credete nella sorpresa della Spal potete metterlo come terza punta. Portiere e difesa da evitare, Strefezza può andare in difficoltà con Insigne sulla sua fascia, meglio Kurtic da centrale. Sì a Meret che anche in Champions è stato decisivo con le sue parate, ok Di Lorenzo ma anche Malcuit può essere una buona soluzione. Koulibaly si mette sempre. Callejon non tradisce mai, Fabiàn è a caccia di bonus e più in forma di Zielinski. Trovate un posto a Mertens, Milik ma anche per Llorente, l’importante è coprirsi.Sirigu e Olsen sono due buone soluzioni per la porta, Izzo è in cerca di riscatto e tra Ansaldi e De Silvestri prendiamo il primo. Rincon rischia il cartellino, Iago Falque torna titolare e Belotti non si può lasciare fuori, specialmente in partite come queste. Pellegrini può volare ma ultimamente è in calo, Nandez meglio di Rog perché può andare anche oltre la sufficienza; Cigarini non porta molti bonus. Nainggolan per un centrocampo di qualità, Simeone rischia di faticare e Joao Pedro ha il “fattore rigori” dalla sua parte.Sfida tra due squadre che non stanno vivendo un gran momento. Zaniolo è la certezza dei giallorossi, spensieratezza e qualità per il Fanta. Ok anche Dzeko, convincono meno Perotti e Florenzi. Veretout più di Pastore per la sufficienza, Kolarov è impossibile da lasciare fuori. Dall’altra parte qualche segnale di ripresa da parte di Calhanoglu, Leao vuole continuare a stupire e Piatek rischia di stare fuori. Periodo no per Suso, Romagnoli con le pinze, Hernandez dà più garanzie di Calabria. Biglia convince poco, Paquetà può inventarsi qualcosa e Kessie ha il vantaggio di andare sul dischetto in caso di rigore se non dovesse esserci Piatek in campo.Tenetevi qualche cartuccia per il posticipo di domenica sera. Ribery e Chiesa sono centrocampisti solo sulla carta e per questo vanno messi, così come anche Immobile e Correa. Meglio gli attacchi delle difese e dei portieri, in mezzo non si può rinunciare a Castrovilli; l’ex Badelj non è un giocatore da bonus, potete lasciare fuori lui e Leiva. Meglio gli altri due centrali Milinkovic e Luis Alberto degli esterni.