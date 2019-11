Fantacalcio, l'analisi dell'11a giornata: Immobile show, Bernardeschi delude ancora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Milan continua ad affondare, la Fiorentina soffre l’assenza di Ribery ma Castrovilli è sempre più una certezza. E ancora: il primo gol del Verona con un attaccante, bomber Zaniolo e l’Udinese che ricomincia a vincere dopo l’esonero di Tudor. Tanti fanta-indizi sono arrivati dall’undicesima giornata di campionato. Vediamo cos’è successo nel dettaglio.Super Zaniolo, Mancini sembra che giochi a centrocampo da una vita e Smalling ormai è la colonna della difesa di Fonseca. Bene anche Spinazzola e Veretout. Dzeko non trova il gol ma fa una gara di sacrificio. Meret si supera con il rigore parato, Manolas bocciato e Koulibaly leggermente meglio. Flop Fabiàn Ruiz e Insigne, anche Mertens senza idee. Milik ok.Marcatori: Zaniolo, Veretout, Milik.Assist: Lozano, Spinazzola.Espulso: Cetin.Ammoniti: Kluivert, Spinazzola, Di Lorenzo, Mario Rui, Milik, Under.Skorupski fa quello che può, bene Svanberg che si sta conquistando il posto a suon di buone prestazioni. Malino la difesa, Soriano il migliore dei suoi e Orsolini senza spunti. Stanco e spento l’ex Palacio. Handanovic prende ancora gol, Skriniar non sbaglia nulla. Promosso Lazaro, in difficoltà Brozovic e Gagliardini; meglio Barella. Super Lukaku, Lautaro bene ma non colpisce.Marcatori: Soriano, Lukaku (2).Assist: Svanberg.Ammoniti: Danilo, Bani, Medel, Brozovic, Gagliardini, Skriniar, Vecino.Sirigu è (quasi) insuperabile. Male Izzo, Rincon è una furia e Ansaldi una freccia. Meno bene Meité e Baselli. Belotti troppo solo, colpa anche di Verdi: rimandato. De Ligt si prende la sua rivincita dopo alti e bassi, Bonucci leader e De Sciglio fuori forma. Ok Pjanic altra prestazione negativa di Bernardeschi. Higuain entra e cambia il derby, Dybala meglio di Ronaldo.Marcatore: De Ligt.Assist: Higuain.Ammoniti: Aina, Ansaldi, Baselli, Belotti, Bentancur, Cuadrado.Gollini si salva, Djimsiti più sicuro di Toloi e Palomino; Gosens e Hateboer non affondano. Ilicic tradisce i fantallenatori, Muriel non è in giornata e Gomez è l’unico a provarci. Olsen si conferma un ottimo portiere, tutti promossi in difesa. Nainggolan è la luce del Cagliari, Simeone versione assist e Joao Pedro arriva alla sufficienza.Marcatori: aut. Pasalic, Oliva.Assist: Simeone. Espulso: Ilicic.Ammoniti: Rog, Lykogiannis, Oliva, Malinovskyi, Toloi.Kumbulla senza voto perché esce presto per infortunio, Salcedo trova il primo centro, Amrabat e Lazovic inventano. Stepinsk è ancora una delusione. È stata l’ultima partita del Brescia con Corini in panchina: male Cistana e Sabelli, Tonali stavolta non convince ma è un po’ tutta la squadra a deludere. Mario Balotelli l’unica eccezione.Marcatori: Salcedo, Pessina, Balotelli.Assist: Veloso, Zaccagni, Romulo.Espulso: Matri.Ammoniti: Martella, Mangraviti, Empereur, Mateju, Tonali.Lapadula stavolta convince, Falco prende il posto di Babacar (sv) dopo 15’ ed entra bene in partita. Ok Mancosu. Toljan tira fuori l’esperienza, Marlon meglio di Romagna, Traoré e Defrel rimandati. Delude anche Bogà, Berardi conferma il momento positivo.Marcatori: Lapadula, Toljan, Falco, Berardi.Assist: Locatelli.Ammoniti: Locatelli, Toljan, Obiang, Calderoni, Shakhov.Romero e Zapata affondano insieme a Radu, Schone mette ordine e poco più, Pandev non muore mai e Pinamonti mai in partita. Kouame brilla ancora. Ok Musso (peccato per il gol), ok anche Troost-Ekong e Nuytinck. Meno bene De Maio. De Paul è rinato e finalmente ha trovato il bonus, buon voto per Mandragora e Okaka è decisivo anche quando non segna.Marcatori: Pandev, de Paul, Sema, Lasagna.Assist: Kouamè, Nestorovski, Okaka.Ammoniti: Sema, Nuytinck.Castrovilli boom. Di nuovo, ancora. Deludono Chiesa e Pulgar, Dalbert sfreccia sulla fascia. Ok Milenkovic, Boateng non è Ribery ma fa quello che può. Gervinho tiene in piedi un Parma dove Karamoh è senza lampi e da Kulusevski non si può pretendere bonus ogni settimana. Kucka fa filtro a centrocampo e Darmian è il migliore dei gialloblù in difesa.Marcatori: Gervinho, Castrovilli.Assist: Kucka, Dalbert.Ammoniti: Pezzella, Dalbert, Pulgar, Darmian.Re Ciro Immobile festeggia a San Siro i 100 gol con la maglia della Lazio, Luis Alberto disegna calcio e Acerbi è una sicurezza anche da ex. Altro flop di Milinkovic, Lazzari mette il turbo e Correa si esalta. Un altro buon voto per Donnarumma ma il Milan continua a prendere gol, Hernandez il solito treno e Romagnoli è uno dei pochi a salvarsi. La lampadina di Paquetà non si accende più, sorpresa Castillejo e delusione Piatek. Ok Calhanoglu e Bennacer.Marcatori: Immobile, aut. Bastos, Correa.Assist: Lazzari, Luis Alberto.Ammoniti: Duarte, Krunic, Bennacer, Milinkovic, Parolo, Radu, Leiva, Cataldi.Berisha tiene in partita la Spal, Vicari crolla e Strefezza perde il duello sulla fascia con Depaoli. Murgia non trova i tempi giusti, giornata no per Petagna. La Sampdoria rialza la testa anche grazie ad Audero che porta a casa il clean sheet. Ok la difesa, Quagliarella non gioca ma Gabbiadini e Bonazzoli non incidono; meglio Ramirez e Caprari, con tanto di bonus.Marcatore: Caprari.Assist: Ramirez.Ammoniti: Depaoli, Igor, Missiroli, Kurtic.