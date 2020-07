Arsenal in finale di Fa Cup: Aubameyang affonda il City

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’di Arteta è la prima finalista di. Battuto il(2-0) nella semifinale di stasera giocata a Wembley. Un risultato inaspettato, ma l’allievo ha sconfitto il maestro, imbrigliandogli i portatori di palla e concedendo il minimo indispensabile ai Citizens. Tant’è che Martinez ha dovuto solamente fare una parata durante la partita, quella su Mahrez che avrebbe potuto cambiare la sorti della contesa. Ma i Gunners non hanno rubato nulla. Anzi, approdano in finale meritatamente e adesso aspettano ilo il, che si affronteranno stasera.L’ha decisa la doppietta dell’attaccante gabonese che stasera ha trovato i primi gol contro il City nella sua avventura inglese. Nel primo tempo Aubameyang ha sfruttato un assist di Pepè, lanciandosi alle spalle di Walker e battendo in spaccata Ederson. Nella ripresa, in una ripartenza perfetta, si è trovato davanti all’estremo Citizens e gli ha fatto passare sotto le gambe il pallone che ha chiuso la partita. La serata perfetta per l’Arsenal ma soprattutto per il suo tecnico, che l’ha preparata come meglio non poteva facendo tesoro degli errori di un mese fa, quando in Premier il City ha travolto i Gunners senza nessuna difficoltà. Ma Arteta, che fino a sette mesi fa sedeva al fianco di Guardiola, si è dimostrato un tecnico preparato pronto a cambiare anche nel breve periodo e riuscendoci anche con ottimi risultati.In tutto questo la serata del Manchester è stata nera. Poche le occasioni create ma soprattutto la sensazione di non riuscire mai a trovare la giocata giusta. Solo Mendy, a sinistra, nella prima parte di gara è riuscito in qualche occasione a trovare lo spazio messo a disposizione da Sterling. Ma poi, sul fondo, si è perso per la troppa frenesia e per una tecnica di base non certamente eccelsa. Certo, il merito è stato anche di un David Luiz apparso lontano parente di quello della notte dell’Etihad, quando con le sue giocate aveva indirizzo la sfida a favore del City. Il brasiliano, insieme a Mustafi, è stato perfetto in tutte le occasioni. Sempre al posto giusto e nel momento giusto, anche quando c’è stato da mettere il corpo sulla staffilata dal limite di De Bruyne. Una bella rivincita anche per lui in una serata magica che garantisce all’Arsenal un’altra partita, a Wembley, il prossimo 1 agosto.