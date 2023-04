L'Europa League a Roma, in attesa della sfida con il Feyenoord

Mercoledì 5 Aprile 2023, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 16:03







È tempo di quarti di finale per le competizioni Uefa: la prossima settimana sono in programma le gare di andata. E Sky, che detiene i diritti, per entrare nel vivo delle sfide, nei negozi flagship di Roma Viale Marconi 197 (6 e 7 aprile) e Via Cola di Rienzo 259 (8 e 11 aprile) mette a disposizione della curiosità dei tifosi il trofeo della Europa League, che gli appassionati potranno ammirare da vicino.

Giovedì 6 nel negozio flagship di Viale Marconi e martedì 11 in quello di Via Cola di Rienzo, saranno presenti Paolo Assogna e Angelo Mangiante, in collegamento con Sky Sport 24 per gli ultimi aggiornamenti sulla Roma, che nei quarti affronterà gli olandesi dl Feyenoord.