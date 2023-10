Poggio Mirteto vince la maratona dei rigori e passa il turno in Coppa: Real San Basilio ko 14-13. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Poggio Mirteto vola ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di Promozione. I mirtensi hanno la meglio dopo la doppia e interminabile sfida contro il Real San Basilio.

Dopo il 2-2 dell’andata, finisce con lo stesso risultato il ritorno al Valletonda con le reti di Mirko Luciani e Kevin Paoloni (a segno anche all’andata con una doppietta); dopo una serie infinita di 23 rigori consecutivi realizzati: al ventiquattresimo tiro dal dischetto Valerio Luciani para il rigore di Tucci e manda la squadra di mister Domenici al turno successivo.

Il primo tempo

Partono meglio gli ospiti che in virtù del risultato dell’andata devono segnare e sbloccano subito la gara: al 10’ cross dalla sinistra di Valentini, stop di Perni e destro preciso all’angolino per l’1-0 San Basilio. I romani continuano ad essere pericolosi: al 20’ Valerio Luciani deve respingere in tuffo la punizione dal limite di Nuovo. Al 26’ ancora enorme chance per San Basilio che su situazione da angolo libera in area piccola Cerbara che calcia però sopra la traversa. Poggio Mirteto si riorganizza e col passare dei minuti conquista campo.

Al 28’ primo tentativo con la conclusione da fuori di Paoloni (a lato di poco) e al 30’ altro tentativo di Ciaccio ma il suo sinistro si spegne sul fondo. Poco prima dell’intervallo i mirtensi guadagnano una punizione dalla sinistra: alla battuta va Mirko Luciani che pennella sopra la barriera e manda il pallone sotto al sette per il pareggio.

La ripresa

In avvio di ripresa bell’occasione per gli ospiti che vanno al tiro con Ceccarini, il quale stacca di testa costringendo Luciani alla respinta in angolo. Al 52’ grande ingenuità della difesa di San Basilio che costa caro: su un lancio di Mamarang, incomprensione tra il portiere Paganucci e il centrale Cerbara con quest’ultimo che prova a servire di testa il portiere il quale respinge corto fuori area; sul pallone si avventa Paoloni che di prima intenzione calcia e segna a porta sguarnita con uno splendido pallonetto: è 2-1 per Poggio Mirteto. La gioia dei mirtensi dura però solo due minuti: al 54’ punizione di Nuovo respinta corta da Luciani, tentativo di Perni sulla respinta parato dall’estremo difensore dei mirtensi ma Felli raccoglie la sfera, si accentra e segna il gol del 2-2. Poggio Mirteto ci prova al 70’ con un colpo di testa di Ciaccio su cui deve mettere i guantoni Paganucci. Gli ospiti replicano al 72’ con il colpo di testa alto di Mariani e all’85’ con il tiro di Tucci che sfila sul primo palo e termina sul fondo. Dopo quattro minuti di recupero c’è il triplice fischio del direttore di gara che apre la lotteria dei calci di rigore.

I rigori

Infinita la serie dei tiri dal dischetto aperta dai mirtensi con Mamarang: vanno a segno tutti i primi undici tentativi di entrambe le squadre, compresi i portieri Luciani e Paganucci. Al secondo giro Mamarang spiazza Paganucci mandando il pallone alla destra del portiere ospite. A quel punto per San Basilio torna sul dischetto Tucci che apre il piattone ma Valerio Luciani intuisce (in foto) respingendo il pallone e facendo esplodere di gioia il Valletonda. Poggio Mirteto è ai sedicesimi di finale.

Le dichiarazioni

Antonio Domenici, allenatore Poggio Mirteto: «Siamo contentissimi del passaggio del turno. Sono state due gare belle, corrette e difficili, giocate contro una squadra ben messa in campo come San Basilio. Oggi hanno giocato con un sistema di gioco che ci ha un po’ colto impreparati nei primi minuti così ci hanno creato qualche pericolo, poi il centrocampo guidato da Rodolfi ha gestito alla grande e abbiamo conquistato campo. Tenevamo particolarmente al passaggio del turno, ci siamo riusciti meritando dopo 180 minuti; questa penso sia la dimostrazione del carattere di questa squadra».

Il tabellino

Poggio Mirteto: Luciani V., Morelli (73’ Thau), Di Stefano (90+3’ Ceccarelli), Mamarang, Rodolfi, Papi, Galletti, Paoloni, Marcelli (73’ Del Vecchio), Ciaccio (73’ Varsalona), Luciani M. (64’ Pileri). A disp. Sanesi, Colamedici, Fabri, De Angelis. All. Domenici

Real San Basilio: Paganucci, Ceccarini, Valentini, Mariani (75’ Valenzi), Delle Monache, Cerbara (90+4’ Chesne), Felli (75’ Tucci), Del Mastro, Mele (75’ Panariello), Nuovo, Perni. A disp. Rossini, Torri, Nicoletti, Galia. All. Simeone

Arbitro: Jacopo Martinoli di Ostia Lido

Marcatori: 10’ Perni, 54’ Felli (S), 45+2’ Luciani M., 52’ Paoloni (P)

Sequenza rigori: Mamarang gol (P), Tucci gol (S), Paoloni gol (P), Delle Monache gol (S), Papi gol (P), Valenzi gol (S), Ceccarelli gol (P), Valentini gol (S), Rodolfi gol (P), Nuovo gol (P), Del Vecchio gol (P), Chesne gol (S), Varsalona gol (P), Perni gol (S), Galletti gol (P), Del Mastro gol (S), Pileri gol (P), Panariello gol (S), Thau gol (P), Ceccarini gol (S), Luciani V. gol (P), Paganucci gol (S); Mamarang gol (P), Tocci sbagliato (S)

Note: ammoniti: Galletti, Rodolfi, Paoloni, Luciani M. (P), Ceccarini, Cerbara (S). Angoli 4-2, spettatori 300 circa