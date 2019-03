Ramos trascina la Spagna, vittorie per Bosnia e Grecia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano le qualificazioni per gli Europei del 2020. Dopo le vittorie nel pomeriggio di Svizzera, Irlanda, Malta e Svezia, in serata trionfano Bosnia, Italia, Grecia e Spagna.Vittoria con brivido per la Spagna. La nazionale di Luis Enrique passa in vantaggio con Rodrigo nel primo tempo, ma subisce il pari nella ripresa: King trasforma il rigore fischiato dall’arbitro lituano Treimanis. Al 71’ Sergio Ramos riporta le “furie rosse” in vantaggio.Vittoria in trasferta per la Grecia. La nazionale di Anastasiadis si impone sul campo del Liechtenstein grazie alle reti di Fortunis e Donis.Nessun problema per Dzeko e Pjanic. La Bosnia Erzegovina vince 2-0 contro l’Armenia. Decisivi i gol di Krunic, centrocampista dell’Empoli, nel primo tempo e Milosevic nella ripresa. La rete dell'Armenia arriva nel recupero grazie ad rigore realizzato da Mkhitaryan.