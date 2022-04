Terremoto magnitudo 5.1 in Bosnia, la nuova scossa avvertita anche in Puglia

Terremoto. La terra torna a tremare in Bosnia. Una scossa di magnitudo 5.1 è avvenuta nella zona "Bosnia and Herz" alle 6.30 circa italiane. Il terremoto è stato registrato a una profondità di 22 km a pochi chilometri da Ljubnie, non distante da Mostar. Al momento non si sono segnalazioni di danni a cose e persone. La scossa è stata avvertita in diverse città costiere della Puglia e nell'entroterra della regione fino alla costa Jonica.

I precedenti

La scossa dell'altro giorno, di magnitudo 6.1, aveva destato grande impressione nei Balcani e in particolare nella Dalmazia. Un morto era stato registrato in Bosnia, ma il sisma era stato avvertito distintamente anche nelle isola spalatine, come Mljet, Korcula e Lastovo (le più meridionali) dove la paura tra gli abitanti è stata grande. Un terremoto avvertito chiaramente anche in Italia, sulla costa Adriatica, ma anche a Napoli e Roma.