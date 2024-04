La Bosnia alla Nato: «Aumentare presenza truppe nel Paese». E chiede di velocizzare l'iter per l'ingresso nell'Alleanza»

«Ho chiesto al segretario generale di aumentare la presenza delle truppe Nato nella Bosnia-Herzegovina per contrastare un peggioramento della pace e della sicurezza nel paese». Lo ha detto il presidente della Bosnia-Erzegovina, Denis Bećirović dopo l'incontro con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. «La Nato - ha aggiunto - potrebbe poi compiere dei passi in avanti formulando l'invito alla Bosnia di entrare nella Nato».

Lituania, da oggi militari tedeschi sul territorio «pronti al combattimento»: rischio escalation con la Russia? La risposta di Mosca

Bosnia, l'incontro con la Nato

«Abbiamo iniziato questo mandato con tre Paesi candidati e abbiamo assistito a negoziati per l'adesione con due Paesi candidati e due che aspettavano da anni di poterlo fare.

Mar Baltico, aereo russo non identificato sorvola area Nato: Eurofighter tedeschi schierati per allontanarlo

I Paesi in lizza per l'ingresso nella Nato

Durante il mandato della Commissione guidata da Ursula von der Leyen, Albania e Macedonia del Nord hanno avviato i negoziati di adesione all'Ue dopo anni di attesa, per Bosnia-Erzegovina, Moldavia e Ucraina c'è il via libera a farlo, alla Georgia è stato concesso lo status di candidato, mentre il Kosovo ha fatto richiesta di adesione. Prosegue a rilento il percorso degli altri candidati, Serbia e Montenegro, mentre i negoziati con la Turchia sono in stallo da tempo.