Empoli, paura per Niang: incidente contro due auto mentre tornava dalla preghiera

Attimi di paura per M'Baye Niang, attaccante dell'Empoli ex Milan che intorno alle 6.00 di oggi è stato protagonista di un incidente d'auto. Alla guida del suo suv, il giocatore ha colpito due auto in sosta al lato della strada, con una di queste che è andata distrutta nell'impatto. L'attaccante è stato portato al pronto soccorso solo per un controllo rapido, gli esami però non hanno evidenziato problemi o danni fisici.

Lazio, ripresa con Zaccagni in gruppo. Out Patric e Rovella. Giudice Sportivo: inibizione per Fabiani

A chiarire la situazione ci ha pensato anche il direttore sportivo del club Pietro Accardi in una nota: «Niang ci ha prontamente avvertiti della disavventura avvenuta questa mattina. Come club siamo a conoscenza che, fin dal suo arrivo a Empoli, il ragazzo di buon mattino è solito uscire ed unirsi a gruppi di preghiera con altri praticanti della sua religione. Il calciatore, rientrando a casa e complice una disattenzione, è andato a sbattere con alcune auto in sosta. M'Baye sta bene, tutti i test svolti come da prassi dalle autorità competenti hanno dato esito completamente negativo.